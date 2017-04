Instituto cria rede de solidariedade para ampliar número de doadores de sangue

A captação de doadores não tem suprido as necessidades dos bancos de sangue de Mato Grosso do Sul. Por isso, foi criado o Instituto Sangue Bom para aproximar os doadores de pessoas que realmente precisam de sangue. O presidente da entidade, Carlos Alberto Resende, conhecido como Professor Carlão, participou da sessão desta quarta-feira (5/4) e convidou os parlamentares para o lançamento do instituto.

“No próximo dia 17 de abril, às 19h30, no auditório da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], vamos lançar o Instituto Sangue Bom e o site da entidade. Nosso objetivo é construir uma rede de solidariedade capaz de ampliar o número de doadores no Estado. Uma gota de sangue pode salvar uma vida, e uma vida tem valor imensurável”, informou Carlão. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 1,9% da população brasileira é doadora regular de sangue.

O professor registrou que, após a implantação do Projeto Sangue Bom, o Hemosul aumentou em 85% o número de doadores. “Somente em Campo Grande são 55 mil pessoas cadastradas para doação. Conseguimos resultados efetivos. Por isso, criamos o instituto e vamos nos engajar em outras causas, como a obesidade infantil”.

Na tribuna, Carlão fez um breve resumo da sua história contra a leucemia. O deputado Amarildo Cruz (PT) prestou uma homenagem ao professor, entregando uma Moção de Congratulação pelo trabalho realizado à frente do Projeto Sangue Bom.