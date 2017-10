Instituto dos advogados ganha assento no conselho da OAB

O presidente do instituto, Benedicto Arthur, comemorou esse feito inédito no MS

O presidente do IAMS (Instituto dos Advogados de Mato Grosso do Sul), Benedicto Arthur de Figueiredo Neto, comemora o direito do órgão em ter assento a uma das cadeiras da OAB-MS (Ordem dos Advgados do Brasil – seccional de Mato Grosso do Sul). A decisão foi oficializada na sexta-feira (27) em um evento que reuniu o presidente da ordem do Estado, Mansour Elias Karmouche, e os demais representantes para receber os dirigentes do instituto.

A representação do IAMS em uma das cadeiras do conselho da OAB-MS é um fato inédito em Mato Grosso do Sul. Essa representação dá o direito de vóz, não o de voto, ao instituto em nível federal e estadual. Arthur Figueredo vê a decisão como um passo importante na divulgação do cohecimento jurídico no meio acadêmico.

“A importãncia dessa medida a IAMS é justamente a divulgação do conhecimento jurídico do meio acadêmico dos membros dos instituto”, comemorou Benedicto.

O Instituto dos Advogados no Brasil foi criado em 1842, mas no Estado existe há dez anos. O primeiro presidente do IAMS foi Evandro Ferreira Bandeira, depois, por votos, assumiu Luiz Claúdio Alves, alguns anos depois Ferreira assume novamente e fica até 2016, depois passa a gestão à Benedicto.