Instituto Federal abre 1.140 vagas para cursos gratuitos

As inscrições terão início no dia 25 de junho

Foi publicado na segunda-feira (18), pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), um edital que abre o processo seletivo para ingresso em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), nas modalidades presencial e a distância. São ofertadas 1.140 vagas distribuídas em 13 municípios.

As regras do processo seletivo estão disponíveis no edital nº 043/2018, publicado na Central de Seleção do IFMS, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao. No anexo II, é possível conferir a relação de cursos, vagas e municípios da oferta.

São oferecidas vagas para os cursos de administrador de redes, programador de dispositivos móveis, vendedor, operador de computador, desenhista de topografia, pedreiro de alvenaria, inglês, espanhol e libras.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela Página do Candidato, da Central de Seleção do IFMS, no período de 25 de junho a 13 de julho de 2018.

Os candidatos que não têm acesso à internet poderão fazer a inscrição nos endereços e horários informados no edital, de segunda à sexta-feira, exceto recessos e feriados.

Ao fazer a inscrição, o candidato deve indicar o curso escolhido e respectivo campus. Caso queira alterar a opção de curso, deverá fazer uma nova inscrição, pois somente a última será considerada válida.

Para cada curso ofertado, é necessária uma escolaridade mínima e/ou uma idade mínima. O edital recomenda que os candidatos, ao se inscreverem no processo seletivo, já providenciem os documentos necessários para a matrícula, caso sejam convocados. Deverão ser apresentados:

- documento de identidade oficial com foto;

- CPF;

- certidão de nascimento ou casamento;

- comprovante de cumprimento das obrigações militares (para homens);

- foto 3x4; e

- documento que comprove a escolaridade mínima.

A seleção será feita por sorteio eletrônico, às 14 horas do dia 17 de julho, na reitoria do IFMS, em Campo Grande.

O candidato não é obrigado a comparecer ao sorteio, mas é responsável por tomar conhecimento do resultado, que será publicado no dia 18 de julho, na Central de Seleção.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, o resultado final e a primeira chamada será divulgado no dia 23 de julho, e a matrícula deverá ser feita entre os dias 25 e 27. A previsão é que as aulas tenham início no dia 6 de agosto.