Instituto Mirim terá aulas de empreendedorismo

Todos os alunos do Instituto Mirim de Campo Grande terão, a partir deste semestre, aulas de empreendedorismo. Para isso, os professores do IMCG serão capacitados por instrutores do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS), que repassarão o conhecimento aos estudantes.

O termo de compromisso entre as instituições foi firmado nesta quinta-feira (13) e terá duração de um ano e meio. A finalidade é difundir e fomentar a cultura empreendedora nos estudantes da instituição.

Os professores serão capacitados em: “Crescendo e Empreendendo” e “Disciplina de Empreendedorismo”. A primeira capacitação terá 23 horas aulas e acontecerá no fim deste mês. Já a segunda capacitação são 48 horas aula e será ministrada a distância, pela internet, pelo Sebrae Nacional.

A partir desses conhecimentos, os professores repassarão o que aprenderam a 1,5 mil alunos do IMCG. Sendo que: a primeira turma (500 alunos) recebe a instrução ainda neste semestre. Os demais alunos estudarão o conteúdo durante o primeiro e segundo semestre de 2018.

A iniciativa foi idealizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc). Para o titular da pasta, Luiz Fernando Buanain, formar empreendedores é pensar no futuro do País.

“A partir do know how do Sebrae nesta área do empreendedorismo, buscamos essa parceria para levar essa oportunidade até o Instituto Mirim. Com a introdução do tema na grade de conhecimento desses jovens, a entidade poderá formar um banco de talentos. E, com isso, a sociedade terá acesso a uma nova geração de empreendedores. O resultado disso é um Brasil mais desenvolvido, onde se cria renda e emprego”, justifica Buainain.

Ao assinar o termo de compromisso, a diretora técnica do Sebrae, Maristela França falou que a parceria vai ao encontro da missão da instituição. _MG_8110“Promover o empreendedorismo no Brasil é imprescindível quando se fala no presente e futuro da nossa juventude. Estamos em um momento em que o mundo mudou o conceito de empregabilidade. Há um tempo os jovens tinham um mercado mais promissor, mas hoje é diferente. A parceria é inédita no País e sem dúvida é uma oportunidade ímpar já que vamos trabalhar não apenas a questão técnica do empreendedorismo, as também o comportamento dessa geração para que tenham uma vida melhor no contexto de Brasil e de mundo”, comemora Maristela.

Atualmente, a grande curricular do Instituto Mirim de Campo Grande é aplicada com a seguinte metodologia: Qualificação Profissional – Auxiliar em Gestão Empresarial; Aprendizagem Profissional – Assistente Administrativo e Bases Curriculares – relações sociais e humanas; qualidade de vida e bem estar; marketing; planejamento, estratégias e organização empresarial; gestão de projetos, criatividade e inovação; português instrumental; redação empresarial; inglês instrumental; matemática comercial e financeira; informática comercial e psicologia social.