Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em MS terá investimento de R$ 7 milhões

Resultado de termos assinados pela Fundect, CNPq e UCDB, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) deverá receber recursos de R$ 7 milhões para serem investidos em pesquisas na área de produção de medicamentos veterinários.

O Instituto trabalhará com o desenvolvimento de medicamentos “inspirados” em moléculas de origem animal para produção de medicamentos veterinários.

O primeiro termo de cooperação para liberação de R$ 3,5 milhões foi assinado no final do mês passado pelo reitor da UCDB, padre Ricardo Carlos, e o diretor-presidente interino da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), professor Márcio de Araújo.

São estimados investimentos de R$ 7 milhões, somando verbas do governo federal, contrapartida do governo estadual, por meio da Fundect, e o investimento em pessoal e infraestrutura da Católica.

“Pesquisas recentes mostram que cada R$ 1 investido em CT&I gera uma economia de até R$ R$ 9,79 em média aos governos. No quesito educação, para cada R$ 1 de aumento nas despesas em CT&I, a economia no orçamento geral é de R$ 2,03 para cada Estado brasileiro em média”, ressalta o presidente da Fundect, Márcio de Araújo.