Dois, dos seis membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) presos pela Polícia Nacional do Paraguai na última quinta-feira (8), passaram pelo município de Dourados – 230 km distantes de Campo Grande, antes de seguir viagem para Capital.

De acordo com o Dourados News, eles pernoitaram numa das celas do 1º Distrito Policial do município e deixaram o local nesta tarde. Uma equipe de policiais civis do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros) da Capital acompanhou os envolvidos.

Conforme o site de notícias, ambos foram presos em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com o Brasil através de Ponta Porã. O grupo faz parte da facção e estariam ligados a recentes crimes homicídios registrados em Campo Grande.

Os dois que passaram por Dourados não tiveram a identidade revelada. Porém, os envolvidos deportados são Lucas Ferreira da Silva, Raimundo Afonso de Carvalho, Victor Fernandes de Souza, Leonardo Caio dos Santos, Wellington dos Santos Martinez e Isaac da Silva Prado.

Todos foram entregues à Polícia Federal ontem.