Integrantes do PCC são presos na fronteira com identidades falsas

Em operação que contou com policiais do Brasil e do Paraguai, dois integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) foram presos usando identidades falsas. As prisões aconteceram na manhã de quinta-feira (1) próxima a Ponta Porã – a 324 da Capital, durante mandado de busca e apreensão realizada por agentes do Siu (Secretaria Nacional Antidrogas).

Além do Siu, participaram também homens do Senad (Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas) e policiais civis. De acordo com o site Porã News, os presos usavam identidades do Paraguai com o nome de Claudinei Prebom e Cícero Fernando de lima Almeida.

Durante a abordagem, foi constatado que os dois suspeitos faziam parte do PCC e se tratava na verdade de Santana de Souza, vulgo Cria e Claudinei Prebom, Vulgo Função, foragidos da justiça brasileira.

Conforme informações levantadas pela polícia os dois seriam da cidade de Aral Moreira próximo a fronteira com o Paraguai.