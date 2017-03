Interdição da rotatória da Mato Grosso com a Via Parque será parcial

A Prefeitura de Campo Grande inicia hoje (20) as obras de reordenamento do trânsito na rotatória das avenidas Mato Grosso e Nelly Martins (Via Parque). O trânsito será parcialmente interditado durante as obras e caso haja necessidade, será bloqueado totalmente, de acordo com o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), Janine de Lima Bruno.

O diretor-presidente da (Agetran), Janine de Lima Bruno, reforça que a obra trará melhoria para o fluxo de veículos no local. “As rotas alternativas são para desafogar o trânsito, que naturalmente ficará mais lento devido a essa interdição parcial”, diz Janine.

O tempo previsto para conclusão das obras é de cerca de 70 dias, neste período estão previstas interdições pontuais na Mato Grosso. A Prefeitura de Campo Grande vai abrir alternativas de trânsito para os motoristas.

A primeira etapa das obras deve durar 20 dias, período em que será interditado este trecho da Avenida Mato Grosso, no sentido centro, a partir da Rua Antônio Teodorowick. Posteriormente, nos 15 dias seguintes, será fechada a outra pista (sentido bairro) e nos 20 dias finais haverá o fechamento do trecho da Avenida Mato Grosso – parcialmente até a rotatória – e integralmente nos dois sentidos da avenida na altura do bairro Coophafé.