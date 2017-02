Internautas criam abaixo assinado a favor do aplicativo UBER

Após a publicação do decreto que regulariza os serviços de transporte por aplicativo Uber em Campo Grande, internautas incomodados com exigência foram às redes sociais e criaram um abaixo assinado a favor dos serviços de “carona paga”, prevendo até o fim do aplicativo no município.

Conforme informado no Dário Oficial da Prefeitura Municipal na última sexta-feira (24), o prefeito Marquinhos Trad solicitou a empresa para que implante uma filial no município, e que cadastre os seus motoristas e veículos pela Agência de Trânsito (Agetran). Ainda de acordo com o decreto os 490 motoristas terão que ter veículos próprios, e deverão ter no mínimo cinco anos de fabricação, além de estar em dia com as vistorias, ter licenciamento na categoria aluguel e emplacamento no Município de Campo Grande.

O Prefeito ainda especifica no acordo que os automóveis regulamentados deverão ter identidade visual. Caso não tenha essa identificação seriam caracterizados como transporte clandestino de passageiros ou concorrência desleal à exploração da atividade de transporte privado individual remunerado, e sem o cumprimento dos requisitos previstos no Decreto, conforme Lei nº 3.681 de 22 de novembro de 1999.

De acordo informado pelo site https://www.change.org/p/marquinhos-trad-uber-revogação-do-decreto-da-prefeitura-de-campo-grande?recruiter=387201116&utm_source=share_petition&utm_medium=whatsapp, a meta é arrecadar 7,5 mil assinaturas. Em poucas horas no ar, já conseguiram em torno de 6,2 mil.

A polêmica fez o prefeito Marquinhos Trad, convocar uma entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (27), para esclarecer a questão.