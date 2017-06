Interno é encontrado morto no Presídio de Segurança Máxima

José Alves do Ouro Filho, 31 anos, que cumpria pena no presídio de Segurança Máxima da Capital , foi encontrado morto, pendurado em uma corda amarrada no teto da cela onde estava, na tarde de segunda-feira (27).

Segundo o registro policial, após o banho de sol dos internos do Pavilhão ll, presos começaram a dar gritos de ordem do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O caso foi registrado como morte a esclarecer e está sendo investigado. Entramos em contato com a Assessoria da Polícia Civil, mas não deram detalhes.