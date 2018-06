Charles Renan Duarte Palhano, 29 anos, morador no Jardim Água Boa, foi flagrado tentando entrar no Estabelecimento Penal Semiaberto do município de Dourados com uma porção de maconha na cueca. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (30).

De acordo com o Dourados News, os agentes penitenciários realizaram a revista no rapaz, que cumpre pena por tráfico e encontraram com ele 85 gramas da droga.

Questionado sobre a porção de entorpecente, ele informou que seria para o próprio consumo. O interno foi encaminhado ao 1º Distrito Policial e autuado pelo tráfico.