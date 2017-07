Interno é morto por motoqueiros em frente à Colônia Penal Agrícola

A vítima cumpria pena no semiaberto por tráfico de drogas

Luiz Carlos Rodrigues do Amaral, 33 anos, foi morto na tarde de domingo (16), na estrada da Gameleira, em frente a Colônia Penal Agrícola, na Capital.

O crime aconteceu no domingo porém o Boletim de Ocorrência só foi registrado na madrugada desta terça-feira (18). De acordo com o registro, a vítima estava voltando ao semiaberto onde cumpria pena por tráfico de drogas. Com ele estava a esposa, uma mulher de 33 anos.

A esposa da vítima contou aos policiais que foi deixar o marido após passar o dia com ele quando dois homens em uma motocicleta pararam próximo de Luiz, quando um o passageiro desceu da moto e disparou na direção da vítima. Luiz tentou fugir, mas foi atingido por dois disparos.

A vítima foi socorrida pela esposa e encaminhada para o Hospital Rosa Pedrossian, onde já chegou sem vida. Segundo o médico que atendeu Luiz, os disparos atingiram a região da axila e lombar.

O caso foi registrado como homicídio simples. Os autores não foram localizados e a policia investiga as causas do assassinato.