Internos concluem curso de Preparo do Couro

Internos do Estabelecimento Penal de Paranaíba (EPPar), concluíram este mês a capacitação em Preparo de Couro, nos módulos I e II, para possibilitar alternativa profissional. Eles aprenderam desde o beneficiamento da matéria-prima até a confecção de peças artesanais.

Ministrado pelo instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rura (Senar), Marcelo Godoy, o curso teve carga horária total de 64 horas e capacitou nove internos. Durante a qualificação, os alunos aprenderam sobre tipos de matéria-prima, conservação de peles, acabamentos, processos, preparações e transformações.

O processo começa com a limpeza do couro do animal, que pode estar sujo de gordura e também com marcas de arame, após este processo, o couro deve ficar esticado. O próximo passo é a preparação do material para futuramente ser utilizado na confecção de utensílios.

De acordo com o diretor da unidade, André Aparecido França, o curso ministrado foi de suma importância, tendo em vista a atividade da pecuária ser um dos pontos fortes da região. “Diferentes capacitações estão sendo oferecidas aos internos, buscando proporcionar qualificação enquanto cumprem pena, o que acaba contribuindo para o desenvolvimento de diversas técnicas e habilidades a serem utilizadas quando estiverem no meio social”, complementou.

Uma das responsáveis pela realização do curso no presídio, a agente penitenciária da área de Assistência e Perícia, Grasiela Batista Brito, acredita que todo ser humano deve ter uma nova oportunidade após sofrer uma etapa de privação de liberdade. “Por meio de políticas de trabalho e educação, se torna possível a reinserção social de detentos, que irão refazer suas vidas e a probabilidade de reincidência diminuirá significantemente”, completou a assistente social.

A iniciativa foi oferecida por meio de parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Sindicato Rural de Paranaíba e o Senar.