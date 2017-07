Internos de Jardim recebem curso de Corte e Costura

A arte da costura é uma das práticas mais antigas da humanidade e está sendo ensinada aos reeducandos do Estabelecimento Penal “Máximo Romero” (EPMR), de Jardim. O curso de Corte e Costura – Modelagem é oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), em parceria com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e o Sindicato Rural de Jardim.

Com a participação de dez internos, a qualificação, que teve início esta semana, tem carga horária total de 40h e será totalmente gratuita, inclusive, o material utilizado na aprendizagem. O objetivo das aulas é qualificar profissionalmente os detentos para atuarem na área de confecção tanto dentro do presídio quanto no mercado de trabalho, assim que conquistarem a liberdade.

Segundo o diretor da unidade penal, Maycon Roslen de Melo, esses internos têm a possibilidade de utilizar o conhecimento adquirido em oficinas de costura ainda durante o cumprimento de pena, com a confecção de uniformes para o próprio presídio e em outras parcerias que a Agepen possui com entidades colaboradoras.

“Além disso, essa é uma oportunidade de se capacitarem para o mercado de trabalho e conquistar uma profissão digna para quando deixarem a prisão, mesmo porque os profissionais da costura têm muitas opções de atuação, desde as grandes indústrias até pequenos ateliês”, complementa Maycon.

Junto à prática, o instrutor do Senar Luciano Ferreira da Fonseca, trabalha o comportamento de cada detento, buscando a valorização pessoal. “O aprendizado oferecido abrange as práticas de caracterização de cada material, a preparação das peças, noções de medidas, metodologia adequada para tirar e anotar medidas, confecção de moldes de blusa, camisa, bermuda e calça, além de acabamento do molde”, detalha.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, proporcionar qualificação técnica e concretizar ações de promoção e desenvolvimento das capacidades das pessoas privadas de liberdade corresponde à missão da agência penitenciária. “O curso oferecido permite a oportunidade de recomeço para esses internos, contribuindo para a construção de novos valores e não reincidência em práticas delituosas”, ressalta o dirigente.

Esse é apenas o primeiro módulo do curso, após a conclusão será disponibilizado aos internos a segunda etapa, na modalidade “Confecção de Peças”, que será oferecido também pelo Senar. Na segunda fase do curso, todo o conhecimento adquirido será utilizado na prática em tecidos, na confecção das peças. Além do aprendizado, os internos participantes recebem remição da pena, conforme estabelece a Lei de Execução Penal.

Os cursos de qualificação profissional ofertados a custodiados da Agepen são coordenados pela Diretoria de Assistência Penitenciária, por meio da Divisão de Educação, que acompanha as ações de parceria, atuando junto às instituições e estabelecimentos penais no fornecimento de suporte às qualificações.