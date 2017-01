Intimação de juiz não chega e PRF é transferido para presídio

O policial rodoviário federal Ricardo Hyu Su Moon teve alvará de soltura concedito após despacho proferido pelo juiz Carlos Alberto Garcete, mas a intimação não chegou a tempo e neste momento ele está sendo transferido para o Centro de Triagem do Complexo Penitenciário no Jardim Noroeste, na Capital. Segundo apurado pela reportagem, ele estaria sendo levado por policiais do Garras.

A reportagem entrou em contato com o advogado de defesa de Moon, Renê Siufi, que negou a transferência. Segundo a defesa, o policial rodoviária ainda estaria na sede do Garras aguardando o Oficial de Justiça com a decisão do juiz. Com a intimação em mãos Moon seguiria para a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul) para a colocação de uma tornozeleira eletrônica.

Moon é acusado de matar a tiros o empresário Adriano Correia no dia 31 de dezembro, após uma discussão banal de trânsito. O crime aconteceu no início da manhã e além de Adriano, o policial rodoviário federal ainda atingiu mais duas pessoas que estavam com ele no carro.