Inverno será de sol e ar seco no MS

Nesta quinta-feira (21), começou o Inverno no Brasil, e já no primeiro dia da estação mais seca do ano o sol apareceu forte em todo o estado. Isso é resultado de um sistema de alta pressão atmosférica que impede a ocorrência de chuva. Com o fortalecimento da massa de ar seco sobre o estado, a chance de chover é muito baixa, o que é normal nesta época do ano.

De acordo com os meteorologistas do Climatempo, pelo menos até sábado (23), não há previsão de mudanças no tempo para o Centro-Oeste.

É normal chover muito pouco na região Centro-Oeste durante o Inverno e neste ano as pancadas de chuva devem começar a retornar somente no final de setembro.

O que será mais marcante na nova estação será a amplitude térmica. Uma vez que de todos os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul já tem apresentado grande variação térmica no decorrer do dia.