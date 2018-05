Investidores acompanham reações à trégua anunciada pelo governo

A Bolsa de Valores de São Paulo abriu o pregão nesta sexta-feira (25) em uma pequena alta, registrando uma subida 0,48% às 10h24 com 80.509 pontos. Os investidores acompanham as reações ao longo do dia após o anúncio de trégua por 30 dias entre o comando de greve dos caminhoneiros e o governo federal anunciado na noite de ontem.

O dólar registrou pequenas oscilações, com a moeda americana aumentando 0,12 por centro, negociado a R$ 3,6528 na venda depois de uma alta ontem de 0,64%. As ações da Petrobras abriram em alta após uma queda ontem de 14% . As ações preferenciais da empresa (que dão preferência na distribuição de dividendos) abriram em alta de 2,84% e as ordinárias (dão direito a voto em assembleias da empresa) subiando 2,63%.

A pequena alta da Petrobras ajuda a reverter o cenário negativo de ontem, quando o índice fechou em queda de 0,92%, a 80.122 pontos, influenciado pela queda das ações da Petrobras após o mercado financeiro reagir negativamente ao anúncio de redução no preço do diesel, entendido pelos investidores como uma intervenção do governo federal na política de preços da Petrobras.