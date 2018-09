Por decisão do ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Vostok, que investiga o envolvimento de autoridades do executivo estadual e pecuaristas de Mato Grosso do Sul.

No relatório do processo, o ministro explica que a PF justificou a investigação baseando-se no depoimento de delação premiada de executivos da JBS, que exporiam que o atual governador Reinaldo Azambuja, e outros estariam envolvidos em esquema de concessão de créditos tributários ao grupo J&F em troca de recebimento de vantagens financeiras.

Por isso a PF em conjunto com o Ministério Público Federal pediu ao STJ a concessão dos mandados de prisão e de busca e apreensão para averiguar as supostas denúncias. O despacho proíbe também, o governador Reinaldo Azambuja , de manter contato com os acusados.

Devido à "gravidade das acusações" o relator do caso, ministro Felix Fischer, concedeu as medidas cautelares para a Polícia Federal, deferindo 14 mandados de prisão e 40 mandados de busca e apreensão para documentos indicativos de associação entre os investigados, documentos indicativos de corrupção, documentos indicativos de ocultação de bens e mídias de armazenamento.

O ministro determinou que fossem apreendidos celulares, tablets e computadores portáteis e documentos. Na decisão constam os 26 endereços onde a PF deveria cumprir os mandados, confira os alvos das medidas: