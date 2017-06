Investigações de afogamento no Rio Aquidauana fica pronto em 10 dias

Laudo da perícia que vai esclarecer a morte do homem que foi encontrado no Rio Aquidauana na manha desta sexta-feira (9), deve demorar 10 dias para ficar pronto.

O homem estava sem nenhum documento de identificação, mas a equipe do Corpo de Bombeiros calcula pelo menos 50 anos de idade.

O Corpo de Bombeiros foi avisado por moradores de uma vila de pescadores da região. O corpo estava preso pelas pernas em um anzol de galha na margem esquerda do rio Aquidauana, próximo a antiga bomba da Sanesul, a cerca de 300 metros do porto do Soldado. A identificação do corpo ainda depende de investigação, por enquanto não há registro de desaparecidos.