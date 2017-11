Ministério das Cidades viabilizou ao Estado a construção de 1.234 casas populares em Campo Grande, os recursos são disponibilizados pelo programa Minha Casa, Minha Vida. As tratativas foram feitas pelo governo estadual, que em contrapartida deve investir R$ 25 milhões, em parceria com a prefeitura que asseguram os recursos federais.

O terreno onde as casas serão construídas é do Estado, conforme o Ministério das Cidades estão habilitado a receber os investimentos federais dois residenciais, sendo um na cidade e outro no Jardim Inápolis, na região do Distrito Industrial. O prazo para análise e contratação é de 180 dias e a previsão é que as obras tenham início no ano que vem.

“Além do pacote de R$ 180 milhões em obras já destravadas na Capital, o trabalho que temos feito em parceria com a prefeitura conseguiu garantir a retomada dos projetos habitacionais na cidade”, destacou Reinaldo Azambuja.

“Vou dar atenção especial à habitação, pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, e a projetos importantes que atendem e estruturam a Capital, especialmente, na macrodrenagem”, declarou o ministro Bruno Araújo em junho deste ano, em uma das reuniões para viabilizar o recurso.

Além da Capital, foram habilitados projetos para construção de cem moradias em Paranaíba e outras cem em Sete Quedas. Os projetos selecionados para construção pelo Programa Minha Casa, Minha Vida estão enquadrados na modalidade Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) em que serão beneficiadas famílias cadastradas nas agências de habitação.