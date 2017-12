Investimento de R$ 300 milhões vai mudar a Capital, garante secretário

Com mais de R$ 330 milhões em investimentos, secretário da Sinsep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos), Rudi Fiorese, afirma que 2018 será de grandes obras na Capital o que vai mudar a cidade, além de movimentar a economia de Campo Grande. Ele ainda diz que revitalização da 14 de julho vai marcar a atual gestão.

No ano que vem a Prefeitura dá início nas obras da 14 de Julho, do Rio Anhandui e novas frentes de pavimentação. “Esperamos que 2018 seja melhor que este ano, a licitação do Rio Anhaduí está pronta, acredito que até janeiro do ano que vem já se inicie esses trabalhos”, prometeu Fioreze.

Os recursos para o Rio Anhadui vem de verbas destinadas do Ministérios da Cidades. Ainda de acordo o secretário, o início da revitalização da 14, que deve ter investimentos de R$ 2 milhões, não tem uma previsão certa para começar, pois ainda não foi feito as licitações. O responsável pelo Sinsep ressalta que os investimentos vai movimentar a economia da cidade, além de gerar mais empregos.

Para marcar essa gestão

Fioreze citou as obras da avenida 14 de Julho como um marco para Campo Grande atual. “Essa revitalização vai marcar a atual administração, é um trabalho emblemático na Capital”, disse.

A via, será recapeada, terá uma nova configuração urbanística, com o enterramento das redes de energia elétrica, telefonia; padronização de calçadas, ampliação do espaço reservado ao pedestre, novo paisagismo com arborização. O projeto contempla a construção de 300 unidades habitacionais na área central.

Os contratos dos trabalhos no Rio Anhandui, trecho entre as ruas Santa Adélia e Aquário, devem ser assinados ainda este ano e os investimentos serão de R$ 48 milhões. O objetivo é controlar as enchentes na região, além da reconstrução de talude e reconformação das margens destruídas pela erosão, recapeamento da Avenida Ernesto Geisel.

Outra prioridade é licitar novas frentes de pavimentação e drenagem em bairros contemplados com aproximadamente R$ 280 milhões do PAC de Pavimentação. Deve ser licitada a segunda etapa do Complexo Nova Lima etapa B, orçada em R$ 46,4 milhões (sem computar os reajustamentos); José Tavares (R$ 13,7 milhões) ; Jardim Anache(R$ 7,8 milhões), além do Nova Campo Grande, etapa A (orçada em R$ 39,1 milhões). Também será licitada a pavimentação dos bairros Jardim Inápolis e Barra da Tijuca, com recursos do Ministério das Cidades.

Também está programada a retomada e conclusão de obras de uma escola (no Jardim das Nações); centros de educação infantil e unidades básicas de saúde. No primeiro trimestre de 2018 deve ser entregue uma escola no Jardim Varanda do Campo; CEINFS do Jardim Centenário; Noroeste; Vespasiano Martins e Nascente do Segredo; além das UBSF Oliveira e Vila Cox. Neste ano foi entregue o CEINF Tijuca e a UBSF do Sírio Libanês.