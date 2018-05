Investimentos do governo em habitação chegam a R$ 763 milhões

O governo em parceria com as prefeituras criou diversos programas

O Governo do Estado divulgou nesta quarta-feira (23), que mais de 20 mil famílias foram beneficiadas com casa própria em Mato Grosso do Sul. O número é o maior volume de investimentos em habitação até o momento, que atingirá e R$ 763 milhões até o fim deste ano..

A captação de recursos do Governo do Estado junto ao Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, com o apoio da bancada federal, auxiliou para que 12.385 moradias fossem construídas e entregues em Mato Grosso do Sul.

Mesmo com a redução no volume de investimentos do programa federal Minha Casa Minha Vida, pelo Governo Federal, em 2017, o estado avança nas contratações para cumprir metas no setor habitacional. Em parceria com as prefeituras, que doam os terrenos, foi então criado o Lote Urbanizado e o programa financiado e Subsidiado, que usa recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A regularização fundiária avançou e os município de Campo Grande, Água Clara, São Gabriel do Oeste e Amambai, finalizaram os processos, totalizando 314 mutuários. Segundo a Agehab, certidões de regularização de 505 moradias em dez municípios: Corumbá, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Pedro Gomes, Sidrolândia, Sonora, Jaraguari e Anaurilândia, tramitam em cartórios.

A Agehab regularizou também centenas de imóveis com a entrega da escritura de imóveis antigos. No loteamento Bosque do Carvalho, em Campo Grande, as famílias aguardavam a assinatura dos contratos de compra e venda há mais de 20 anos.