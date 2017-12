IPTU dá Prêmios/2018 vai sortear uma viagem para a Bahia

Foi publicado no diário oficial da Capital dessa segunda-feira (11) o decreto que institui o concurso “IPTU dá Prêmios/2018”. O objetivo do programa é beneficiar e premiar os contribuintes que cumprem com suas obrigações junto ao Fisco Municipal.

De acordo com o regulamento do concurso poderá participar do concurso toda pessoa física ou jurídica, que receber a conta do IPTU/2018 na cor AZUL, pagar à vista ou parcelado na data de seus vencimentos e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

Ou ainda o contribuinte que receber a conta do IPTU/2018 na cor AMARELA, e regularizar até um dia útil antes da data da realização do sorteio, os débitos de qualquer natureza, inscritos ou não em dívida ativa, mediante apresentação de quitação ou parcelamento dos mesmos nos postos de atendimento da Prefeitura Municipal e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

O cupom devidamente preenchido deverá ser depositado em uma das urnas instaladas nos locais divulgados pela prefeitura: Paço Municipal, CAC - Central de Atendimento ao Cidadão ou ainda outros locais a serem definidos pela Comissão Organizadora.

Os sorteios serão realizados nas seguintes datas: 1º sorteio - dia 15 de junho de 2018; 2º sorteio - dia 15 de agosto de 2018 e 3º sorteio - dia 15 de outubro de 2018.

Os participantes do concurso IPTU dá Prêmios/2018 concorrerão a 25 prêmios, sendo um prêmio extra, assim distribuídos:

I - O primeiro sorteio, totalizando nove prêmios, a ser realizado no dia 15/06/2018 compreenderá:

Prêmio extra: 1 viagem All Inclusive para Costa do Sauípe/BA com direito a um acompanhante All Inclusive, sendo sete diárias, a serem usufruídas no prazo de 120 dias após a realização do sorteio;

a) 01 Automóvel 0 km;

b) 01 Motocicleta 0 Km;

c) 03 televisores;

d) 03 aparelhos de ar condicionado.

II - O segundo sorteio, totalizando oito prêmios, a ser realizado no dia 15/08/2018 compreenderá:

a) 01 Automóvel 0 km;

b) 01 Motocicleta 0 Km;

c) 03 televisores;

d) 03 aparelhos de ar condicionado.

III - O terceiro sorteio, totalizando oito prêmios, a ser realizado no dia 15/10/2018 compreenderá:

a) 01 Automóvel 0 km;

b) 01 Motocicleta 0 Km

c) 03 televisores;

d) 03 aparelhos de ar condicionado.

O resultado final de cada sorteio será divulgado no DIOGRANDE, no site da Prefeitura: www.campogrande.ms.gov.br, na imprensa local e através de correspondência aos premiados.