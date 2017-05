Os proprietários de veículos automotores que optaram pelo parcelamento do IPVA 2017 tem até o dia 31 de maio para quitar a última parcela. Atualmente, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), concede desconto de 30% na alíquota de 5%, fazendo com que a cobrança seja reduzida para 3,5% sobre o valor venal do veículo, conforme tabela Fip.

Para onde vai o IPVA?

O IPVA é a segunda fonte de arrecadação do Governo do Estado, ficando atrás apenas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

IPVA 2017: prazo para pagamento da última parcela vence no dia 31 de maio



Diana Gaúna

29/maio/2017 7:30 am

Categorias: IPVA

Fonte: Portal do Governo de Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Os proprietários de veículos automotores que optaram pelo parcelamento do IPVA 2017 tem até o dia 31 de maio para quitar a última parcela. Atualmente, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), concede desconto de 30% na alíquota de 5%, fazendo com que a cobrança seja reduzida para 3,5% sobre o valor venal do veículo, conforme tabela Fip.



Boletos do IPVA podem ser emitidos pela internet.

De acordo com a Secretaria de Fazenda de MS (Sefaz), aos contribuintes que por ventura não estiverem em posse dos boletos, podem emitir uma segunda via pela internet.

Para quem perdeu o prazo de parcelas anteriores, há a possibilidade de se regularizar. É possível entrar no site da Sefaz ou ainda buscar auxílio junto às agências fazendárias nos municípios. O proprietário paga uma multa referente ao atraso e, na sequência, faz os demais pagamentos no prazo regular. Para a consulta é preciso ter em mãos o documento do veículo.

Em caso de dúvidas, os contribuintes devem se dirigir pessoalmente às Agências Fazendárias (Agenfas) em seus respectivos municípios, munidos de documentos pessoais e do veículo ou ainda procurar a Unidade de Acompanhamento e Arrecadação de Outros Tributos/IPVA, que fica em Campo Grande, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 858, das 7h30 às 13h30. A secretaria disponibiliza ainda os telefones (67) 3316-7513 / 7534/ 7541 para mais informações.

Para onde vai o IPVA?

O IPVA é a segunda fonte de arrecadação do Governo do Estado, ficando atrás apenas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).



Secretário de Fazenda de MS, Marcio Monteiro.

“O valor é distribuído semanalmente aos municípios, de acordo com a frota. O recurso vai para o Tesouro Estadual e Municipal e é aplicado conforme o planejamento financeiro, que vai de pagamento de servidores até políticas públicas como educação, saúde, segurança, entre outros”, explicou Monteiro.

Atualmente, a frota sul-mato-grossense registra 961.368 veículos. Conforme o secretário, ao todo foram R$ 603 milhões em carnês lançados aos contribuintes de todo o estado.