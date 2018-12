Em uma sessão especial do Tribunal Pleno nesta quarta-feira (12), o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Iran Coelho das Neves tomou posse para o biênio 2019/2020.

Em sua fala no ato da posse o novo presidente disse, “faço hoje o compromisso em manter a permanente capacitação dos gestores públicos, pois os Tribunais de Contas não podem ser vistos pelos mesmos como uma máquina punitiva; tudo isso, sem transgredir com o nosso dever constitucional vamos nos empenhar por uma presença mais orgânica e interativa Tribunal com o cotidiano das administrações jurisdicionadas; e com esse foco vamos seguir aprimorando os instrumentos institucionais buscando conferir as inspeções e auditorias para além de sua natureza fiscalizadora um caráter pedagógico, centrado em metas para a boa governança”. Ainda em seu discurso não deixou de elogiar o trabalho do conselheiro Waldir Neves enquanto presidente do Tribunal de Contas, bem como os avanços no aperfeiçoamento dos técnicos, o que contribuiu efetivamente para a transparência e maior eficácia na administração pública.

Na solenidade que foi realizada na sede da Corte com mais de 200 convidados tomaram posse, também, os membros do Corpo Diretivo do Tribunal de Contas para o biênio 2019/2020. O Conselheiro Flávio Kayatt como Vice-Presidente; Corregedor-Geral, o Conselheiro Ronaldo Chadid. O Procurador de Contas, João Antônio de Oliveira Martins Junior, por sua vez, tomou posse no cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas (MPC). Compondo a mesa da sessão especial do Pleno, também estiveram os Conselheiros, Osmar Jeronymo (Ouvidor), Marcio Monteiro e Jerson Domingos.

A vice-governadora do estado, Rose Modesto, representando o governador Reinaldo Azambuja, ressaltou a importância do órgão para estado e para os gestores públicos com um todo. “E quando há diálogo entre as instituições, é muito importante; temos a certeza que o tipo de gestão e trabalho que o conselheiro Waldir Neves desenvolveu com os demais conselheiros e jurisdicionados, o presidente Iran Coelho das Neves dará essa continuidade, pelas condições técnicas que o atribuem, mas acima de tudo pela sensibilidade de homem público que ele também tem”.

O presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi, destacou a capacidade técnica do presidente Iran Coelho das Neves. “Nós estamos aqui para dizer que é um acerto para o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, alguém que detém conhecimento técnico e, com certeza, contribuirá muito para o aperfeiçoamento da gestão pública no estado”.

O prefeito de Campo Grande, Marcos Marcelo Trad, destacou a capacidade e integridade do novo presidente do TCE-MS. “Um homem que tem todos os antecedentes irretocáveis, com competência técnica, extremamente qualificado visto que, ingressou através de concurso público”.

"Gestão Descentralizada"

Lembrando que, quando foi eleito presidente no Pleno realizado no dia 03 de outubro de 2018, Iran Coelho das Neves destacou que a marca de sua gestão será: “Gestão Descentralizada”. Ressaltou que o modelo de administração adotado pelo Conselheiro Waldir Neves, anteriormente, deu um ritmo acelerado de modernização e aperfeiçoamento à Corte de Contas do MS. “Não será fácil manter esse ritmo do Conselheiro Waldir, pois o mesmo promoveu uma revolução positiva no modo de administrar aqui no Tribunal de Contas, mas para dar continuidade sei que poderei contar muito com o empenho e colaboração dele e de todos os demais Conselheiros”. Iran Coelho das Neves ainda concluiu: “Waldir Neves sempre teve como slogan, a gestão compartilhada, como a marca de sua administração, já o slogan de nosso biênio 2019/2020 será a Gestão Descentralizada, onde todos terão um papel preponderante em nossa administração”.

Currículo – Presidente Iran Coelho das Neves

O novo Presidente do TCE-MS é Bacharel em Ciências Econômicas desde 1977, e Bacharel em Direito desde 1987 pela Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso (antiga FUCMAT).

No serviço público atuou como membro da Comissão Patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul, na Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul foi o chefe-geral do setor financeiro, na Secretaria de Comunicação Social de Mato Grosso do Sul foi membro da equipe de implantação e criação da Secretaria e foi inspetor-geral de Finanças, diretor-geral de Administração e Chefe de Gabinete do Secretário.

No TCE-MS foi membro da equipe de implantação das atividades Técnicas e Fiscalizadora do Tribunal de Contas. Em seguida nomeado para o cargo em comissão de assessor chefe da Assessoria Técnica do Tribunal de Contas. Quando nomeado por meio de concurso público para o cargo efetivo de Técnico de Inspeção e Controle, permaneceu na chefia da Assessoria Técnica. Foi nomeado, também por concurso, para exercer o cargo efetivo de Perito de Auditoria e Controle, permanecendo na chefia da Assessoria Técnica.

Nomeado para exercer o cargo em comissão de Diretor do DAFO - Departamento de Auditoria Financeira e Orçamentária, e foi nomeado através de concurso para o cargo vitalício de auditor do Corpo Especial Tribunal de Contas. Foi designado como auditor Coordenador do Corpo Especial e depois nomeado Conselheiro do Tribunal de Contas em julho de 2009. Exerceu a Vice-Presidência no Biênio 2011/2012. Corregedor-Geral no biênio 2015/2016 e no biênio 2017/2018.