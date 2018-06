Irmã de vereador morre atropelada em rodovia

A irmã do vereador Antônio Realino (PT do B), Maria de Medeiros Araújo morreu atropelada no final da tarde deste sábado (16), após um acidente na BR-158, saída para Brasilândia, em Três Lagoas.

De acordo com informações do site Patrulha News, a mulher saiu de uma rua que dá acesso a Penitenciária de Segurança Média (PSM) em uma motocicleta e entrou na rodovia, seguindo em direção a Três Lagoas, mas teria invadido a preferencial e acabou sendo atropelada por uma carreta.

A mulher foi atendida, mas médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), constataram a morte.

Familiares compareceram ao local e se desesperaram diante da cena. Maria era conhecida como “Maria Piscineira” e trabalhava no ramo em diversas casas e empresas da cidade.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Odontológico Legal (Imol) para posteriormente ser sepultado pelos familiares.