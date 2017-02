Irmão mata irmão com golpe de pá na cabeça

Gilberto Fernandes, de 32 anos, foi morto pelo próprio irmão após levar uma pancada com uma pá na cabeça. Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu em uma aldeia indígena em Caarapó, distante 272 quilômetros da Capital.

O autor do assassinato foi o irmão de Gilberto, Nivaldo Fernandes de 22 anos, que foi preso em flagrante. De acordo com a polícia os dois passaram o dia bebendo juntos e após uma briga, Nivaldo pegou uma pá e bateu na cabeça do irmão que morreu no local. O caso foi atendido pela Polícia Civil e também pela Força Nacional por ser uma aldeia indígena.