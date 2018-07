Irmãos são presos por aprisionarem mulher em imóvel

Um jovem de 19 anos, foi preso nesta terça-feira (17) após manter a esposa em cárcere privado, no bairro Guatós, em Corumbá.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) recebeu a denúncia de que um homem mantinha uma mulher presa em um imóvel. Agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil chegaram ao local e comprovaram a situação. O autor tinha mandado de prisão em aberto por furto. Seu irmão, de 22 anos, que também estava no imóvel, tinha uma mandado em aberto por tráfico de drogas.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, o delegado Rodrigo Blonkowski, responsável pelas prisões, afirmou que no imóvel haviam grades em todas as janelas e cadeado na porta do casal, além da fechadura, indícios de que a mulher era “aprisionada” na casa.

O irmão do autor ainda tentou se esconder dentro de uma caixa de papelão que estava em um quarto escuro, mas foi encontrado pelos policiais.