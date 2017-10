Irmãos são suspeitos por execução em Juti

A polícia faz buscas pelos autores do crime

Dois homens identificados apenas como Daniel e Joel, que são irmãos, são os principais suspeitos pela execução de Edson Silva Raimundo, 23. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (27), na rua Argentina, região central de Juti.

Segundo informações do site Dourados News, testemunhas afirmam que no local funciona lava-rápido onde a vítima trabalhava e na tarde de sexta-feira (26), ela discutiu com os irmãos.

Pela manhã, o trio voltou a se reunir novamente e conversavam em frente o estabelecimento, quando novo bate-boca aconteceu e um dos suspeitos sacou a arma e efetuou os disparos.

Conforme a testemunha, pelo menos três tiros foram realizados, porém, a perícia constatou que cinco atingiram o rapaz, três nas costas, braço direito, cabeça e tórax.

A dupla chegou de moto ao local e fugiu deixando o veículo. A polícia faz buscas pelos autores do crime.