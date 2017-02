Irregularidade em recibo de aluguel da Secretaria Municipal de Segurança Pública vira Inquérito Civi

O Ministério Público Estadual converteu Procedimento Preparatório em Inquérito Civil para apurar irregularidade no recibo de aluguel referente ao imóvel onde está situada a Secretaria Municipal de Segurança Pública da Capital.

Por meio da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Comarca de Campo Grande, o MPE irá apurar eventual ato de improbidade administrativa em face da suposta irregularidade no recibo de aluguel emitido com assinatura não identificada, referente ao aluguel do imóvel.