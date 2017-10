Itamaraty diz que não há brasileiros entre vítimas de ataque em Las Vegas

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota na manhã de hoje (2) afirmando que, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas do ataque que ocorreu na noite de ontem (1º) em Las Vegas. De acordo com o Itamaraty, o Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles seguirá monitorando a situação de perto.

"O Brasil condena esse ato de violência e expressa, consternado, seu sentimento de pesar às famílias das vítimas e estende votos de plena e rápida recuperação aos feridos", diz a nota.

O Itamaraty informa que o núcleo de assistência a brasileiros está à disposição para informações e esclarecimentos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, pelos telefones +55 61 2030 8803 e +55 61 2030 8804, além do e-mail [email protected]

Nos demais horários, poderá ser contatado o telefone do plantão consular da Subsecretaria-Geral das Comunidades Brasileiras e de Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty: +55 61 98197 2284. Para casos de emergência, a orientação é contatar o plantão do Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles: +1 213 453-1084 ou o Setor de Assistência a Brasileiros, pelo e-mail: [email protected]

Atentado

O atentado aconteceu durante a apresentação do astro da música country Jason Aldean, no Harvest Festival Rota 91. Segundo informações, ele estava tocando a última música do concerto, quando os tiros começaram a ser disparados. Ao menos 50 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas.

Segundo o chefe da Polícia Metropolitana de Las Vegas, Joe Lombardo, o suposto autor, que fez os disparos do 32° andar do Mandala Bay Hotel e Casino, que fica próximo ao local do show, já foi identificado. É Stephen Paddock, de 64 anos. O atirador foi encontrado morto pela polícia.