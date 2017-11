Ivanildo começou a “trabalhar” para Puccinelli em 2006 e chegou a ganhar R$ 200 mil por mês

Durante seu depoimento, o empresário Ivanildo Cunha Mirando, delator na Operação Lama Asfáltica, informou que chegou a receber R$ 200 mil por mês do ex-governador André Puccinelli para intermediar propinas. Os serviços para Puccinelli teriam começado em 2006, durante campanha para governador.

Ivanildo explica que André começou pagando entre R$ 60 mil e R$ 100 mil, mas os valores não eram fixos, o ex-governador determinava quanto o empresário iria receber no mês. A partir de 2010 esse valor aumentou para cerca de R$ 200 mil, mas continuava a não ser um valor fixo, Puccinelli quem decidia quanto Ivanildo receberia.

A justificativa para o aumento do seu pagamento era o fato do trabalho que o empresário tinha para recolher o dinheiro do frigorífico JBS, pois questionavam o valor mensal e tinham dificuldade em fazer o pagamento em dinheiro.