Jads e Jadson apresentam o show “Diamante Bruto” no 18º FIB

A dupla Jads e Jadson apresenta seu show “Diamante Bruto” no primeiro dia do 18º Festival de Inverno de Bonito (FIB) na quinta-feira (27.7), às 21h, na praça da Liberdade.

Jads e Jadson parecem nomes artísticos, mas não são. Jads Paulo Alves dos Santos, 42 anos, e Jadson Alves dos Santos, 38, ganharam nomes de integrantes de dupla sertaneja assim que nasceram. O “Jad” que une os dois é uma brincadeira com as iniciais do pai, o violeiro José Alves dos Santos.

Atualmente Jads & Jadson vivem o melhor momento de toda a longa carreira. De 2013 pra cá, emplacaram ao menos uma canção nos “Top 5” de cada ano. Foram eles que abriram as portas pra toda essa galera de voz grave. Se hoje o sertanejo considerado “bruto” tem seu enorme espaço nas casas de shows e programas de TV aberta, eles são responsáveis.

“Diamante Bruto” é o álbum mais “pop” de toda a carreira de Jads & Jadson. Mas, ainda assim continua trazendo canções com letras “brutas” e, principalmente, “sofridas”. É o único disco da carreira da dupla que não conta com ao menos um pagode de viola. Por outro lado, presenteia o público com a incrível “Zé Trovão”, arranjada na viola, e de letra apaixonada.

Em “Diamante Bruto” as letras apaixonadas são bem exploradas, principalmente em “No seu mundo” (com participação de Jorge & Mateus), “Explícita”, “Caminhos opostos” e “Olhos rasos d’água”.

Os pagodões de viola foram substituídos por vaneiras inéditas. As canções “Mel e Limão” e “Tô com pressa de amar”, por exemplo, mostram enorme potencial. Além, é claro, da “Noite Fracassada”, que também integra o repertório.

A linguagem mais raiz do projeto está presente em além de “Zé Trovão”, em “Bruto e Capiau”, canção que brinca com a história de um casal formado por um homem do campo (o Capiau) com uma moça da cidade. Canção animada, e de letra bem humorada.

A dupla segue ainda com a tradição de regravar uma faixa do pop/rock. Desta vez Jads & Jadson escolheram cantar a canção “Lágrimas e Chuva”, grande sucesso do Kid Abelha. Vale lembrar que eles fazem isso desde 2008, quando gravaram “Apenas mais uma forma de amor”, do Lulu Santos. Em seguida vieram com “Na sua estante” (CD “Tarde Demais” – 2010) e “Me Adora” (CD “Pra acabar com tudo” – 2011), ambas de Pitty, e as mais recentes “Planos Impossíveis” (da Manu Gavassi, gravada no DVD de Maringá, lançado em 2013) e “Razões e Emoções” (da banda NX Zero, lançada em 2014, no DVD “É Divino”).

Flávio Guedes e Jadson, que novamente dividem a produção musical, apostaram em algo um pouco diferente, até mais “moderno”, por se tratar de uma dupla originalmente de violeiros.