Japão anuncia sanções adicionais contra a Coreia do Norte

O Japão vai impor sanções adicionais à Coreia do Norte em resposta à ameaça contínua representada pelos seus programas nuclear e de mísseis, disse nesta terça-feira (7) o principal porta-voz do governo japonês. As informações são da agência Reuters.

As sanções, mencionadas ontem pelo primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, em uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, congelarão os bens de nove organizações e 26 indivíduos norte-coreanos, informou o secretário-chefe do Gabinete, Yoshihide Suga, em uma coletiva.

"A questão nuclear e de mísseis norte-coreanos é uma ameaça premente nunca vista antes. Suas ações provocadoras, nas quais foram ignorados os alertas severos da sociedade internacional, são totalmente inaceitáveis", afirmou Suga.

As organizações atingidas são bancos da Coreia do Norte, vários deles sediados na China, enquanto os indivíduos se localizam em várias nações, incluindo China, Rússia e Líbia. Suga disse que a medida foi adotada, na esteira da visita de Trump, como maneira de demonstrar a determinação das duas nações de se manterem unidas e aumentarem a pressão sobre Pyongyang.