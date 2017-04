Japão ensina cidadãos como agir em ataque norte-coreano

O governo do Japão emitiu uma série de recomendações aos seus cidadãos sobre como agir diante de um eventual ataque com mísseis da Coreia do Norte, que incluem dicas de como se refugiar em zonas subterrâneas, por conta dos constantes testes com armas do país vizinho.

O Executivo central fez tais recomendações para as autoridades regionais em uma reunião ocorrida na sexta-feira e criou um site para divulgar ao público diante dos incessantes testes de mísseis realizados pela Coreia do Norte, informou neste sábado a emissora estatal NHK.

As autoridades japonesas decidiram melhorar a preparação em caso de que um destes mísseis atingir seu território, e em meio a crescente tensão na região com o aumento da pressão sobre o regime de Kim Jong-un que está sendo promovido pelo governo de Donald Trump.

Os conselhos dirigidos aos cidadãos complementarão o sistema de alarme público J-Alert e os dispositivos interceptores de mísseis terra-ar Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), que o Japão conta para esta eventualidade.

Caso seja ativado o alerta pela possível chegada de um míssil ao Japão, foi recomendado aos cidadãos que estejam na rua que se refugiem em edifícios, estações de metro ou shoppings subterrâneos, assim como cobrir a boca e nariz com um lenço.

Aqueles que estiverem dentro de um imóvel no momento do alerta público - que se poderá ser ouvido por um sistema de alto-falantes -, são aconselhados a ficar longe de janelas e abrigar-se debaixo das mesas.

Aumentaram nos últimos meses significativamente a preocupação no Japão por conta dos testes de mísseis norte-coreanos, sendo que um deles caiu a somente 200 quilômetros de suas costas, no início de março.