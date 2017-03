Jarvis Pavão é absolvido do crime de fraude

O narcotraficante brasileiro Jarvis Chimenes Pavão foi absolvido nesta terça-feira (28) pelo crime de fraude após chegar a um acordo com a vítima Víctor Ramírez Aguirre. Pavão foi acusado em 2013 de vender uma casa que não o pertencia. As informações são do site ABC Color.

Após ouvir o depoimento da vítima confirmando que aceitou o acordo entre as partes livre e sem coação o tribunal de sentença declarou a causa extinta. "Foi apresentado um acordo conciliatório entre a suposta vítima e o autor", afirmou o juiz.

Pavão foi acusado em 2013 de ter vendido anos antes à vítima um imóvel que não era de sua propriedade na cidade de Pedro Juiz Caballero por isso recaíam sobre ele uma possível condenação por fraude e uma pena de até cinco anos de prisão.

A advogada de Pavão, Laura Casuso, explicou que o que menos Pavão quer é ser sentenciado por "uma questão de dinheiro", por isso que há muito tempo estavam pagando ao denunciante o montante total de US$ 500 mil, em dinheiro e animais.

Apesar da sentença, Pavão,que foi detido em 2009 no Paraguai e condenado no por associação criminosa, seguirá cumprindo sua pena em Assunção e à espera de um pedido de extradição por parte do Brasil, onde é acusado de suposta associação criminosa, lavagem de dinheiro e narcotráfico.

Pavão foi levado no final de julho às dependências policiais de máxima segurança após uma rebelião na prisão de Tacumbú, em Assunção, onde estava preso em uma "cela VIP" com sofás, uma cama de casal, televisões de plasma e fax.