Jarvis Pavão será extraditado para o Brasil nesta quinta

O narcotraficante Jarvis Gimenes Pavão, deve ser extraditado para o Brasil na quinta-feira (28) por determinação da Corte Suprema do Paraguai, onde cumpre pena desde 2010 por tráfico de drogas.

O advogado de Pavão conseguiu habbeas corpus para seu cliente na terça-feira (26) , porém a Corte sustentou que o H.B. tem "elementos estranhos" e também disse que o pedido não atende a um dos três tipos de habeas corpus estipulados pela Constituição Nacional. O órgão determinou uma auditoria para investigar o magistrado.

O criminoso que é sul-mato-grossense foi preso em 2010 por tráfico de drogas em sua fazenda no Paraguai, na fronteira com Mato Grosso do Sul. Jarvis cumpria pena no país vizinho.

Pavão era conhecido em Santa Catarina como “o Barão da Droga” antes de se esconder no Paraguai. No Rio Grande do Sul, ele responde a processos por tráfico internacional.

O sul-mato-grossense será entregue as autoridades brasileiras para cumprir pena no Brasil. Uma operação está sendo formada para a extradição e não foi informado horário.