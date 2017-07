JBS abre 520 vagas de emprego em MS

A JBS abre 523 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul. Na unidade de Dourados, da Seara, são 400 novas vagas e as entrevistas serão realizadas a partir das 8h desta quinta-feira (20). Nas unidades da JBS Carnes há 123 vagas, com posições em Campo Grande (67), Naviraí (16), Anastácio (13), Ponta Porã (20), Cassilândia (5) e Nova Andradina (2).

As vagas são para as áreas operacionais e é desejável ter exercido a atividade anteriormente. Porém, os interessados sem experiência prévia também podem participar do processo seletivo, pois a Companhia oferecerá capacitação técnica para o exercício da função. Para concorrer, os candidatos devem entrar em contato com a planta de interesse para checar a documentação necessária e agendar a entrevista.