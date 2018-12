A entrega do troféu Piraputanga de Turismo aconteceu no Zagaia Eco Resort

O JD1 Notícias.com recebeu, na última terça-feira (11), da Associação de Jornalistas da Mídia Eletrônica e Turismo do Brasil, o troféu Piraputanga de Turismo – premiação de reconhecimento dos profissionais e autoridades que valorizam a atividade turística em Mato Grosso do Sul.

Em seu discurso, o jornalista e presidente da associação, Edinho Neves, ressaltou que a entidade nasceu no estado, por iniciativa de profissionais de mídia de todo Brasil, com o propósito de divulgar o MS em todo país. "Da mesma forma, o Troféu Piraputanga que foi concebido aqui para valorizar quem promove o nosso turismo", completou.

O ministro Carlos Marun e destacou o papel da associação pela sua forte atuação na divulgação do turismo regional e nacional, "levando aos quatro cantos a pujança do turismo do nosso estado, que tem muito a crescer". O governador Reinaldo Azambuja cumprimentou a nova diretoria da entidade, afirmando que a mesma presta um serviço relevante ao turismo. A solenidade aconteceu no Zagaia Eco Resort, em Bonito.

Homenageados

Foram agraciados com o Troféu Piraputanga de Turismo as seguintes autoridades: ministros Carlos Marun e Vinicios Lummertz (Turismo), governador Reinaldo Azambuja, prefeitos Odilson Arruda (Bonito) e Kazuto Hori (Bodoquena), Jaime Verruck, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar; Marcos Henrique Derzi, superintendente da Sudeco; diretor-presidente da Fundtur/MS, Bruno Wendling; e secretário de Turismo de Bonito, Augusto Mariano.

Empresários: Danilo Costa (JD1 Notícias.com), Guilherme Poli (Zagaia), Juca Ygarapé (Agência Ygarapé Tour), Tânia Van Der Sand (Marruá Hotel), Carlos Eduardo Rodrigues (Nascente Azul-Rio Bonito), Juanita Battilani (Juanita Restaurante), Glaucir Vanzela, Sérgio da Gruta (guia de turismo), Márcia Brambila (Rio Formoso), Lucimar Couto (Campo Grande News), Matheus Dauzacker, e Lourdes Nascimento dos Santos (Recanto 3 elll's).