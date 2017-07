Jems: Centro de Convivência oferece atividades extrajogos

Os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) oferecem aos participantes mais do que partidas e disputa em quadra. Há três anos, os alunos-atletas têm um espaço para curtir momentos de descontração, nos intervalos para o almoço e para o jantar. Na etapa Basquete e Voleibol, em Paranaíba, o centro de convivência foi montado para estimular o congraçamento dos atletas e a realização de eventos extraquadras. Festival da canção, concurso Garoto e Garota Jems, escolha do nome do mascote, apresentações musicais e dj estiveram na programação.

“Nós implantamos o centro de convivência, em 2015, inspirado no modelo do Comitê Olímpico do Brasil com a intenção de que os atletas pudessem se conhecer e interagir, além de poderem descansar a cabeça um pouco após os jogos. Queremos estimulá-los a conviver e mostrar que os Jogos são mais que competições”, justificou o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), professor Marcelo Miranda.

Desde a primeira edição, em Chapadão do Sul, nos Jems de Futsal de 2015, as ações no centro de convivência vêm sendo ampliadas. A última, em Paranaíba, de 22 a 28 de junho, teve programação especial além das atividades espontâneas.

Os atletas puderam brincar no chute a gol, no futebol de sabão e no touro mecânico, além de jogarem tênis de mesa e xadrez. No período noturno, a animação aumentava com apresentações musicais ao vivo ou com djs.

O local ainda abrigou a primeira edição do Festival Estudantil da Canção – Jems e Jojums. A cantora Julia Trevisan, de Chapadão do Sul brilhou e ficou com o primeiro lugar, interpretando as canções Oração de Mariana Nolasco e Amianto da banda Supercombo.

O concurso Garoto e Garota Jems agitou a galera. Competidores dos 24 municípios participantes puderam concorrer. Levaram a melhor a atleta do basquete Amanda Bernardino, de Rio Brilhante, e o jogador de vôlei Cauã Fernandes, de Paranhos, que conquistou também o título de atleta destaque da modalidade.

Todas as atividades foram acompanhadas de perto pelo novo membro da equipe da Fundesporte: o Fundeco. O mascote teve seu nome escolhido por Alisson , de Costa Rica. “Pensei que ficaria legal porque mistura Fundesporte com boneco, daí ficou Fundeco”, explicou o vencedor do concurso.

O pequeno mascote ficou feliz em ganhar um nome após seis dias de jogos. Ainda mais animado, tirou fotos, dançou e brincou com a criançada. “O Fundeco traduz o espírito dos jogos, passa nossa mensagem de interação e congraçamento, não só entre as delegações, mas entre elas e a Fundesporte. Ficamos muito satisfeitos com a receptividade”, disse o gerente-geral de Atividades Esportivas da Fundesporte, professor Paulo Ricardo Nuñez.

A partir de agora o Fundeco passa a ser presença certa nos eventos da Fundação. Os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul são uma promoção da Fundesporte que dão aos vencedores o direito de representar o Estado na competição nacional: os Jogos Escolares da Juventude. A etapa Basquete e Voleibol contou com a parceria da prefeitura municipal de Paranaíba.

Campo Grande

Na etapa Futsal e Handebol que começa na sexta-feira (7.7), o centro de convivência seguirá os mesmos moldes de Paranaíba. Estão previstos shows e apresentações culturais, além de jogos, recreação, Festival Estudantil da Canção e Garoto e Garota Jems.