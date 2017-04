Jerry Adriani voltou a ser internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Depois de ter tido alta e ficar 16 dias em casa, o cantor precisou dar entrada no hospital novamente nesta sexta-feira, 7. A primeira internação de Jerry foi no dia 2 de março por conta de uma trombose na perna.

Segundo o produtor musical do cantor, Rinaldo Couto, Jerry perdeu muito peso e está internado para se recuperar da desnutrição. "Ele ontem fez uma endoscopia. Está lúcido, conversando normalmente, mas muito magro. Ele permanecerá no hospital para ganhar mais massa muscular."

Segundo o produtor, novos exames indicarão o dia que ele receberá alta. "Não há previsão de alta. Mas na segunda-feira, 10, ele fará novos exames para ver se essa desnutrição melhorou."