A equipe da Patrulha Ambiental da Polícia Municipal fez a captura de dois animais silvestres em região urbana de Campo Grande, uma jibóia e um filhote de tucano que havia caído do ninho.

Na semana passada, a equipe foi acionada para prestar socorro a um morador da Vila Nasser, pois na casa dele havia uma cobra. Ao chegar, os policiais constataram que se tratava de uma jibóia de aproximadamente 80 centímetros. Ela estava dentro da residência. O animal não aparentava ter lesões e foi solto na saída de rochedo.

Já o filhote de tucano corria risco de morte, ele foi encontrado neste fim de semana no Parque do Sóter. O tucano teria caído do ninho e teve alguns ferimentos devido a queda. O animal foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), para cuidados especiais.