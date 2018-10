O desembargador João Maria Lós é efetivamente o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS). A informação foi confirmada nesta segunda-feira (15) junto à assessoria de comunicação do órgão.

João Maria, que exercia o cargo de vice-presidente do TRE-MS, assume a vaga que era da desembargadora Tânia Borges, afastada no último dia 9, por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O desembargador não assumiu a presidência no dia do afastamento em razão de estar de licença, que terminou no domingo (14).

Afastamento

Tânia Borges foi afastada da presidência do TRE-MS e das funções de desembargadora do TJMS por uso de influência da função e recursos públicos para ajudar o filho, Breno Fernando Borges, preso por tráfico de drogas.

O afastamento segue até a conclusão da investigação pela corregedoria. A defesa da desembargadora entrou com mandado de segurança no Superior Tribunal Federal (STF) para ela tentar voltar ao cargo.