O ministro João Otávio de Noronha tomou posse na última quarta-feira (29) no cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), considerado a terceira instância da Justiça brasileira. Noronha ficará no cargo pelos próximos dois anos. A vice-presidência do tribunal será exercida no mesmo período pela ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Noronha é ministro do STJ desde 2002 e tem 62 anos. Ele nasceu em Três Corações, Minas Gerais, e iniciou a carreira como advogado do Banco do Brasil. A ministra Maria Thereza nasceu em São Paulo e é especialista em direito processual penal. Ela chegou ao tribunal em 2006.

A cerimônia de posse foi acompanhada pelo presidente Michel Temer e pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia.