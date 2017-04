João Rocha defende recuperação de parques o mais breve possível

Na sessão de ontem (11), o presidente da Câmara Municipal, vereador Prof. João Rocha defendeu em Plenário a recuperação e reestruturação dos parques e praças de Campo Grande, que estão muito destruídos e deteriorados, de modo a assegurar o lazer e a prática de atividades físicas pelos cidadãos campo-grandenses.

Segundo o parlamentar, “a situação dos parques é uma questão muito mais grave do que se imagina. É uma questão estruturante. Os espaços públicos e edificações estão comprometidos. As piscinas precisam todas ser reconstruídas de novo. Conseguimos recursos para construção de uma pista de atletismo padrão internacional, só não perdemos esses recursos em razão da nossa ação, com prefeito junto ao Ministério do Esporte. Além dessa ação de garantir os recursos e redirecionar a contrapartida para que possamos retomar a obra da construção da pista, nós junto com o prefeito e o diretor da Funesp, Rodrigo Terra, buscamos também solicitação de recursos para recuperação desses parques e praças”, revelou.

João Rocha destacou ainda que a recuperação dos parques vai além da prática de atividades físicas pela população. “Os parques vão além do que já é importante, que é a prática de atividades física para todas as faixas etárias, na verdade esses parques significam para os bairros periféricos da nossa cidade como se fosse a praia do campo-grandense, uma grande área de lazer e opção para que possamos tratar todas as questões da sociedade, seja na área da saúde, da assistência social, segurança pública, na parte econômica, na parte do turismo”, salientou.

Por fim, o chefe do Poder Legislativo afirmou que “com a determinação do prefeito Marcos Trad e a competência do Rodrigo Terra e o apoio de todos nós o mais breve possível Campo Grande terá a abertura dos parques. E que possamos estabelecer convênios, como foi feito anteriormente, com todas as universidades. Com acadêmicos em todos os parques orientando as atividades nos parques, mas para isso é necessário a recuperação dos parques e reestruturação de todos os equipamentos públicos que estão completamente sucateados e destruídos. Então vamos ter que fazer esse trabalho de gafanhoto, que vem sendo realizado há mais de 30 anos atrás, que foi jogado fora e temos que recuperar agora. Nos colocamos à inteira disposição para contribuir nesse processo. Há a necessidade da participação de todos nós vereadores em razão do compromisso que nós temos com a população da nossa cidade”, revelou João Rocha.