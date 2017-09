Jogos dos Servidores começam na segunda-feira e reúnem mais de 500 participantes

Mais de 500 servidores municipais se inscreveram para participar da 11ª edição dos Jogos dos Servidores de Campo Grande que terá início na próxima segunda-feira (2), no Centro Municipal de Treinamento Esportivo, às 18h30. Os atletas vão competir nas modalidades de bozó, damas, dominó, tênis de mesa, truco ponto acima, xadrez, voleibol e futebol7.

O evento, em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado dia 28 de outubro, busca a interação dos servidores, além de promover a saúde e qualidade de vida através da prática esportiva, conforme destacou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra.

“Este é um momento de esporte e lazer oferecidos aos servidores, onde todos podem participar, interagir, brincar, torcer e competir”, afirmou o diretor, que lembra das oficinas dos parques, abertos aos servidores e a comunidade, além da oficina de hidroginástica realizada no CEMTE, todas as terças e quintas-feiras, das 1h30 às 12h30, voltada exclusivamente aos servidores municipais.

Na abertura dos Jogos dos Servidores, além do desfile das equipes, terá o início das competições com partidas de voleibol. O primeiro jogo será feminino e o segundo masculino. As equipes serão definidas nesta quinta-feira (28), durante o congresso técnico que acontecerá na sede da Funesp, às 18h.