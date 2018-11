A 35ª edição dos Jogos Infantis da Reme (Jires), já começou e a competição reúne mais de 600 atletas, os alunos participarão de atletismo, lutas e ginástica artística e rítmica. Na manhã desta sexta-feira (9), aconteceram as provas da ginástica artística na Escola de Tempo Integral Professora Iracema Maria Vicente, no bairro Rita Vieira III. A modalidade reuniu atletas de 14 escolas que apresentaram exercícios individuais.

No sábado (10), a partir das 7h30, será a vez da Ginástica Rítmica, que contará com atletas de 15 unidades e também irá ocorrer na ETI Professora Iracema Maria Vicente. No total 187 alunos compõem as duas modalidades de ginástica.

Lutas e atletismo

Os alunos da Reme que participam do projeto Esporte Escolar também irão mostrar suas habilidades no tatame, disputando provas nas modalidades de capoeira, kung fu, jiu jitsu, luta olímpica e taekwondo.

As competições fazem parte da 2ª edição do Festival de Lutas da Reme e serão realizadas no Centro Municipal de Treinamento Esportivo, no Carandá Bosque, no sábado (10), a partir das 8 horas. Participarão do evento, 18 escolas e 250 atletas.

Já no atletismo as provas acontecerão na pista do Poliesportivo da Vila Nasser, reunindo 250 alunos. A premiação será com medalhas aos três alunos primeiros colocados por modalidade e naipe e troféus para as três primeiras escolas classificadas por naipe.

O objetivo dos jogos é promover um intercâmbio social e esportivo entre os alunos das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, revelando talentos e incentivando os participantes ao seu progresso dentro da modalidade, valorizando o trabalho realizado pelos professores e alunos que participam do projeto Esporte Escolar.