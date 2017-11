Jogos Radicais Urbanos movimenta o Parque das Nações no fim de semana

O dia foi de muita aventura na primeira edição dos Jogos Radicais Urbanos que iniciou neste sábado (18) no parque das Nações Indígenas . Pelo Stand Up Paddle a campeã feminina da prova foi Aline Akemi Adisaka, mas o título da competição foi para atleta Lena Ribeiro Campeã Brasileira 2017 , que não fez o melhor tempo em Campo Grande , mas já tinha vantagem de outras etapas. No masculino , o líder Guilherme dos Reis se consagrou campeão de 2017.

Com troféus nas mãos, os atletas elogiaram a organização.”A estrutura estava top. Estou muito feliz com o resultado, porque a prova foi uma surpresa pra mim. Eu corro 220 km, então não é fácil vir para uma prova de 200 metros, com tempo , disposição e força”, afirmou .

Durante o dia, mais de 500 atletas dos Jogos Radicais Urbanos passaram pelas provas, que além do Sup movimentaram crianças e adultos na Corrida de Trilha.

O primeiro lugar da Corrida, Guilherme Admilson dos Anjos Santos, é corredor há 10 anos. “Eu já sou acostumado com corrida de Trilha , corro cros, já ganhei outras provas e gostei muito da competição”, comentou.

Para o espectador, o dia também foi de muita aventura. Matias Correia e a família assistiam à prova de Stand Up Paddle, se esconderam da chuva e voltaram para acompanhar a prova da Corrida de Trilha. “Nós também entramos no clima da aventura, passamos por sol e chuva, mas tudo valeu a pena , as crianças gostaram e o evento deixou o Parque ainda mais bonito”, avaliou.

Organizado pela Prefeitura de Campo Grande e pelo Governo do Estado, com apoio de patrocinadores, o evento entra para o calendário de eventos de 2018. O diretor presidente da Funesp, Rodrigo Terra, salienta que no próximo ano será ainda melhor. “É a primeira vez que um evento assim acontece em Campo Grande, e espero que vocês tenham gostado e que venham nas próximas edições que serão ainda melhores , prometeu.

Domingo

Neste domingo, a competição inicia às 7h com as provas de Mountain Bike Kids e às 7h30 acontece a largada dos adultos.

Resultado Sup



Masculino

1 Guilherme dos REeis

2 Arthur Carvalho Santacreu

3 Luiz Carlos Guida

4 David

5 Guilherme Thawire

Feminino

1 Aline Akemi Adisaka

2 Jessika Matos Souza

3 lena Guimarães Ribeiro

4 ariani Guimarães theophilo

5 Raquel Daoud

Trilha



Masculino

1 Guilherme Ademilson dos Anjos

2 Vilmar Roberto Dias

3 André Rodrigues do nascimento

4 Maicon Dieferson Gomes

5 Lucas Soares do Nascimento

Feminino

1 Gabriela Leticia rocha

2 Vilma pires de Souza

3 Rosinha conceicao

4 Roberta de lima Medina

5 Lidiany Nunes de Oliveira