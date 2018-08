Na sexta-feira (17) o cantor e compositor Jorge Aragão, 69 anos, foi submetido a um cateterismo, seguido de angioplastia no hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o boletim médico, “a intervenção transcorreu com sucesso e sem intercorrências. Jorge Aragão encontra-se estável e deverá permanecer em observação até este sábado (18), quando a equipe médica fará uma nova avaliação.”

O show de Jorge Aragão com o Grupo Bom Gosto, previsto para hoje, na casa de espetáculos Vivo Rio, em Botafogo, foi adiado para o dia 8 de setembro.

Os ingressos continuarão válidos para a nova data da apresentação, de acordo com a assessoria do cantor. Quem desejar a devolução do dinheiro, a bilheteria do Vivo Rio, vai funcionar, excepcionalmente neste sábado para a devolução do dinheiro do ingresso. Para isso, basta comparecer na bilheteria portando as entradas.

Como compositor, Jorge Aragão apareceu em 1976, quando Elza Soares gravou sua composição "Malandro", em parceria com Jotabê. Foi integrante do grupo Fundo de Quintal e um de seus principais compositores e letristas, tendo abandonado o conjunto algum tempo depois para dedicar-se à carreira solo.

Grandes intérpretes de samba como Beth Carvalho, Alcione, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, entre outros, já gravaram composições de Jorge Aragão.