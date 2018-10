Faleceu na manhã de sexta-feira (26), o jornalista Cadu Bortolot, mais conhecido por Cadu, em decorrência de complicações de um câncer.

Bortolot completou em 2018, 60 anos, dos quais, 40 foram de jornalismo. Natural de Niterói-RJ, veio para Mato Grosso do Sul em 1993, para ajudar na implantação da TVE e Rádio Educativa. Nesse projeto foi decisivo, o que determinou também na sua permanência no estado.

Cadu, foi ainda o diretor do projeto de implementação da Rádio CBN em Campo Grande, nos anos 90. Na carreira, trabalhou para o atual ministro das Minas e Energia, Moreira Franco (no mandato como prefeito de Niterói, em 1978), foi o mentor de comunicação do ex-senador Delcídio do Amaral e atendeu a pré-candidatura do juiz federal aposentado, Odilon de Oliveira, ao Governo de Mato Grosso do Sul. Além da consagração em assessorias, Cadu foi sui generis na performance de entrevistador, função que exerce há anos no Noticidade, da FM 97,9.